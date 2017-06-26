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26.06.17 11:42 Летающий автомобиль попал в ДТП в Красноярске





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Летающий автомобиль попал в ДТП в Красноярске. В интернете появились фотографии из дачного сообщества "Заря". На них "Тойота" находится в нетипичном для автомобиля положении: припаркована не на колёсах, а вертикально на капоте. Скорее всего, водитель неудачно вошёл в поворот и врезался в опору электросетей. Никто не пострадал.







Летающий автомобиль попал в ДТП в Красноярске. В интернете появились фотографии из дачного сообщества "Заря". На них "Тойота" находится в нетипичном для автомобиля положении: припаркована не на колёсах, а вертикально на капоте. Скорее всего, водитель неудачно вошёл в поворот и врезался в опору электросетей. Никто не пострадал.













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