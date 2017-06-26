НОВОСТИ | Общество













26.06.17 17:22 На левобережной набережной вновь появились летние кафе





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Неоднократно муниципальные и краевые власти подчёркивали, что набережная - гордость и визитная карточка Красноярска, такими кафе город явно заявляет о себе не самым лучшим образом. На многочисленных общественных слушаниях жители не раз просили убрать некрасивые палатки, но тщетно.



Причём в прошлом году проблема была та же: городские власти уверяли, что сами борются с незаконным предпринимателем, его действительно заставили переехать в другое место. Но очевидно - ни штрафы, ни предупреждения, ни уж тем более благоустройство набережной бизнес не волнуют.



Комментарии властей о том, какие меры примут на этот раз и когда же начнётся реконструкция левого берега Енисея, о которой так много говорили? Подробный репортаж на эту тему смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





Пивные кафе вместо речного пейзажа. На левом берегу Енисея в Красноярске вновь установили палатки под летний общепит: кафе займут почти половину пешеходной зоны около Коммунального моста, столиков и стульев хватит на полторы сотни человек. Причём крыши палаток исписаны рекламой алкоголя.Неоднократно муниципальные и краевые власти подчёркивали, что набережная - гордость и визитная карточка Красноярска, такими кафе город явно заявляет о себе не самым лучшим образом. На многочисленных общественных слушаниях жители не раз просили убрать некрасивые палатки, но тщетно.Причём в прошлом году проблема была та же: городские власти уверяли, что сами борются с незаконным предпринимателем, его действительно заставили переехать в другое место. Но очевидно - ни штрафы, ни предупреждения, ни уж тем более благоустройство набережной бизнес не волнуют.Комментарии властей о том, какие меры примут на этот раз и когда же начнётся реконструкция левого берега Енисея, о которой так много говорили? Подробный репортаж на эту тему смотрите в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.













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