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26.06.17 17:26 В квартире жительницы Красноярска наконец отключили отопление





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Женщина изнемогала от жары и сбивала температуру как могла: при помощи мокрых тряпок и охлаждённой воды. В муниципальной управляющей компании "Красноярская" нам объяснили, что кто-то открывает задвижки в коллекторе, намекая на местных жителей. Принято решение блокировать доступ к тепловому колодцу.







Жительнице Красноярска наконец отключили отопление. Правда, для этого потребовалось два года и вмешательство нашей телекомпании. Напомним, 23 июня "Вести" рассказывали, как в одной из квартир дома №31/2 на улице Озёрная трубы были горячее , чем зимой в сезон отопления. Причём с прошлого лета.Женщина изнемогала от жары и сбивала температуру как могла: при помощи мокрых тряпок и охлаждённой воды. В муниципальной управляющей компании "Красноярская" нам объяснили, что кто-то открывает задвижки в коллекторе, намекая на местных жителей. Принято решение блокировать доступ к тепловому колодцу.











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