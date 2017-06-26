НОВОСТИ | Общество













26.06.17 17:24 В красноярских школах становится больше специализированных классов





Фото



Свои разработки представили и другие ученики инженерно-технологических классов гимназии. Здесь и робот, умеющий рисовать, и механизм, который заботливо поливает комнатные растения. В распоряжении школьников - современное оборудование, вплоть до 3D-принтеров.



В управлении образования отмечают, что теперь попасть в специализированный класс стало легче. Чтобы подать заявку, нужно показать комиссии табель успеваемости или аттестат. Кроме того, могут спросить портфолио - сертификаты, грамоты, свидетельства, которые докажут, что ученик достаточно заинтересован.



"Комиссия может устанавливать в конкретной школе ещё дополнительные испытания - это творческие конкурсы, либо контрольная работа, либо тестовая работа", - пояснила заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Ольга Алиханова.



И всё чаще специализированные классы имеют технический уклон, например, в сторону физики или математики. Объясняется это просто - спросом рынка именно на такие знания и навыки. Выходит, гуманитарием сейчас быть невыгодно.





Собрать пушку Гаусса девятиклассник Никита решил из любопытства - увидел похожую в компьютерной игре. Его увлечение техникой поддержали в школе. Потенциально опасное метательное устройство теперь находится под контролем учителей.Свои разработки представили и другие ученики инженерно-технологических классов гимназии. Здесь и робот, умеющий рисовать, и механизм, который заботливо поливает комнатные растения. В распоряжении школьников - современное оборудование, вплоть до 3D-принтеров.В управлении образования отмечают, что теперь попасть в специализированный класс стало легче. Чтобы подать заявку, нужно показать комиссии табель успеваемости или аттестат. Кроме того, могут спросить портфолио - сертификаты, грамоты, свидетельства, которые докажут, что ученик достаточно заинтересован."Комиссия может устанавливать в конкретной школе ещё дополнительные испытания - это творческие конкурсы, либо контрольная работа, либо тестовая работа", - пояснила заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Ольга Алиханова.И всё чаще специализированные классы имеют технический уклон, например, в сторону физики или математики. Объясняется это просто - спросом рынка именно на такие знания и навыки. Выходит, гуманитарием сейчас быть невыгодно. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













