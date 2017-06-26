Собрать пушку Гаусса девятиклассник Никита решил из любопытства - увидел похожую в компьютерной игре. Его увлечение техникой поддержали в школе. Потенциально опасное метательное устройство теперь находится под контролем учителей.
Свои разработки представили и другие ученики инженерно-технологических классов гимназии. Здесь и робот, умеющий рисовать, и механизм, который заботливо поливает комнатные растения. В распоряжении школьников - современное оборудование, вплоть до 3D-принтеров.
В управлении образования отмечают, что теперь попасть в специализированный класс стало легче. Чтобы подать заявку, нужно показать комиссии табель успеваемости или аттестат. Кроме того, могут спросить портфолио - сертификаты, грамоты, свидетельства, которые докажут, что ученик достаточно заинтересован.
"Комиссия может устанавливать в конкретной школе ещё дополнительные испытания - это творческие конкурсы, либо контрольная работа, либо тестовая работа", - пояснила заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Ольга Алиханова.
И всё чаще специализированные классы имеют технический уклон, например, в сторону физики или математики. Объясняется это просто - спросом рынка именно на такие знания и навыки. Выходит, гуманитарием сейчас быть невыгодно.