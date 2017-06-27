Погорельцы из Стрелки недовольны темпами строительства и местом, где появятся их дома. Рассказывают, что пустырь, где собираются строить новое жильё, до сих пор остаётся пустырём. Оттуда отозвали технику, и погорельцы опасаются остаться вовсе без крыши над головой.
"У нас ничего не строится. Подготовлена площадка и от неё идёт запах грибка, гниения древесины. Мы просим дать нам сертификаты, чтобы мы купили вторичное жильё сами либо построились на своей земле. Все погорельцы против. Наша администрация бездействует", - рассказала пострадавшая от пожара Оксана Солонина.
Ситуацию прокомментировали в правительстве края. Там удивились претензиям погорельцев и пообещали проверить эти факты. Ведь возведение жилья должно быть завершено чётко в срок, до конца летнего сезона и с соблюдением всех строительных норм.
"Будем разбираться, можно обратиться в местную администрацию. До 1 сентября на территории посёлка Стрелка будет построен 41 дом. Кроме того, 19 жилых помещений будет приобретаться на вторичном рынке в Лесосибирске, четыре в Сосновоборске и одно в Курагино", - пояснил пресс-секретарь министерства строительства и ЖКХ края Валерий Пуд.