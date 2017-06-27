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27.06.17 11:41 В Норильске двое детей скончались после падения из окна





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В первом случае мать отвлеклась на младшую дочь, ей полгода, и не доглядела за старшей, которая взобралась на подоконник; во втором - на домашние дела. Сейчас назначена судмедэкспертиза в обоих случаях. Проводятся доследственные проверки.







В Норильске двое детей скончались после падения из окна. Полуторагодовалая девочка выпала с высоты третьего этажа, а годовалый мальчик с первого, но вниз головой. Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, она умерла на следующий день. Мальчик скончался ещё до приезда врачей.В первом случае мать отвлеклась на младшую дочь, ей полгода, и не доглядела за старшей, которая взобралась на подоконник; во втором - на домашние дела. Сейчас назначена судмедэкспертиза в обоих случаях. Проводятся доследственные проверки.













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