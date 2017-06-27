НОВОСТИ | Общество













27.06.17 11:50 В центре Красноярска вновь разрешат прокат лошадей





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Напомним, борьбу с бизнесом конных клубов и частников чиновники ведут уже год. Запрет администрацией пунктов проката сочли незаконным в антимонопольной службе и потребовали прекратить притеснения. Конфликт администрации и УФАС разрешил суд: до 1 июля в мэрии обязаны отменить ограничения.







Прокат лошадей может вернуться на центральные улицы и площади Красноярска. Арбитражный суд признал незаконным решение администрации города запретить катания на лошадях на набережной, скверах и площадях.Напомним, борьбу с бизнесом конных клубов и частников чиновники ведут уже год. Запрет администрацией пунктов проката сочли незаконным в антимонопольной службе и потребовали прекратить притеснения. Конфликт администрации и УФАС разрешил суд: до 1 июля в мэрии обязаны отменить ограничения.











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