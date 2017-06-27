НОВОСТИ | Общество













27.06.17 11:55 В крае завершается первый сезон работы детских лагерей





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Вторая смена в большинстве учреждений начнётся в первых числах июля, отдыхать отправятся полторы тысячи детей.







В Красноярском крае завершается первый сезон работы детских лагерей. Организаторы летнего отдыха отметили, что инцидентов и происшествий зафиксировано не было. Единственными нарушителями режима стали сами родители: пытались передать своим чадам газировку, фастфуд, молочную продукцию и домашние заготовки. Все эти продукты в лагере запрещены, поэтому они были изъяты и возвращены родственникам. Организаторы отмечают, что каждый воспитанник получает полноценное и сбалансированное питание.Вторая смена в большинстве учреждений начнётся в первых числах июля, отдыхать отправятся полторы тысячи детей.













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