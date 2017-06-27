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27.06.17 17:23 Пожар в норильской многоэтажке устроил 9-летний мальчик





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Сегодня стало известно, что за детьми присматривала 14-летняя родственница, она сейчас находится в реанимации. Ущерб от пожара подсчитывают владельцы 12 квартир.



В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что поджог совершил 9-летний мальчик. По предварительной версии, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнём, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребёнок испугался и убежал. Расследование уголовного дела продолжается.







Пожар в Норильске устроил 9-летний мальчик. Накануне "Вести" рассказывали, как в северном городе загорелась квартира в многоэтажке. Огонь перекинулся на соседнюю комнату и унёс жизни двух девочек.Сегодня стало известно, что за детьми присматривала 14-летняя родственница, она сейчас находится в реанимации. Ущерб от пожара подсчитывают владельцы 12 квартир.В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что поджог совершил 9-летний мальчик. По предварительной версии, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнём, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребёнок испугался и убежал. Расследование уголовного дела продолжается.











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