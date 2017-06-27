Пожар в Норильске устроил 9-летний мальчик. Накануне "Вести" рассказывали, как в северном городе загорелась квартира в многоэтажке. Огонь перекинулся на соседнюю комнату и унёс жизни двух девочек.
Сегодня стало известно, что за детьми присматривала 14-летняя родственница, она сейчас находится в реанимации. Ущерб от пожара подсчитывают владельцы 12 квартир.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что поджог совершил 9-летний мальчик. По предварительной версии, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнём, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребёнок испугался и убежал. Расследование уголовного дела продолжается.