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"Ранее она работала со своим супругом в управляющей компании "Комфортбытсервис", в отделе по работе с населением, после чего инициировала общее собрание и создали ТСЖ", - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Зульфия Савченко.
В прокуратуре рассказывают, создавать сложные комбинации женщина даже не старалась: ни подставных фирм, ни счетов на другие имена, средства переводила напрямую на свою карту. По словам соседей, уже несколько месяцев вживую она ни с кем не общается, показания счётчиков просит складывать в ящик возле её двери. Рассказывают и о том, как изменилась жизнь их управляющей, но лица показывать боятся.
- Ездят на "Камри" и на другой машине, потому что у нас деньги уходят неизвестно куда. Жильцы не знают, куда платить, они вроде платят, а задолженность как была, так и остаётся.
- По почтовым ящикам раскиданы объявления, что всё нормально, никаких долгов нет, живём замечательно, платим как прежде.
- То есть ресурсоснабжающие компании врут?
- Да, что это мошеннические действия.
- Сейчас мы не знаем, куда платить, была квитанция старая, а сейчас по новым платёжкам даже не знаем, что делать.
Есть и такие слухи, что управляющая ТСЖ вместе с семьёй и накопленным добром хотела уехать в Америку. Правда, сейчас у неё это вряд ли получится.
Вот и получается, ТСЖ вроде бы создала соседка, да ещё и с опытом работы в крупной управляющей компании; казалось бы, сомневаться в ней поводов нет. Однако срабатывает поговорка: доверяй, но проверяй. Однако на эти самые проверки у современных людей, как правило, времени и сил нет. Что же касается истории на улице Говорова, в отношении управляющей ТСЖ возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6-ти лет тюрьмы.
Мария СЕМЁНОВА
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