НОВОСТИ | Общество













27.06.17 17:22 Коллекторское агентство наказали за давление на должников





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Сейчас в судах ещё пять подобных административных материалов. По новому закону, с коллекторскими агентствами должны разбираться судебные приставы.



"Те люди, которые якобы приходят и выбивают долги, которые устраивают ужасы и гадости, официально статус коллекторов не имеют. Это бандиты. Тогда тобой будут заниматься не приставы, а соответствующие органы с соответствующей статьёй уголовного кодекса", - подчеркнула руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Елена Ловандо.







Коллекторов из Санкт-Петербурга накажут за давление на красноярских должников. Взыскать деньги специалисты по возврату денег пытались по телефону. Однако красноярцы пожаловались судебным приставам на грубость обидчиков. За навязчивые звонки и оскорбления суд назначил обеим фирмам по 50 тысяч рублей штрафа.Сейчас в судах ещё пять подобных административных материалов. По новому закону, с коллекторскими агентствами должны разбираться судебные приставы."Те люди, которые якобы приходят и выбивают долги, которые устраивают ужасы и гадости, официально статус коллекторов не имеют. Это бандиты. Тогда тобой будут заниматься не приставы, а соответствующие органы с соответствующей статьёй уголовного кодекса", - подчеркнула руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Елена Ловандо.











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