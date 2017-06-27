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27.06.17 17:24 В Тюхтетском районе ищут пропавшего подростка





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Лес между населёнными пунктами прочёсывают волонтёры, полицейские, бойцы Росгвардии, кинологи с собаками, территорию изучают с помощью беспилотников. На данный момент известно, что в районе видели похожего мальчика. Он спросил у прохожего направление и скрылся в лесу. В данный момент полиция отрабатывает все варианты, устанавливает место его нахождения и круг друзей.







250 человек ищут пропавшего мальчишку в Тюхтетском районе. Из них сотня полицейских, остальные волонтёры. 24 июня 15-летний подросток уехал из своего села Двинка на велосипеде и пропал. Он направлялся в соседнюю деревню Оскаровка.Лес между населёнными пунктами прочёсывают волонтёры, полицейские, бойцы Росгвардии, кинологи с собаками, территорию изучают с помощью беспилотников. На данный момент известно, что в районе видели похожего мальчика. Он спросил у прохожего направление и скрылся в лесу. В данный момент полиция отрабатывает все варианты, устанавливает место его нахождения и круг друзей.











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