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27.06.17 19:15 Красноярка отсудила 3 миллиона за некачественный бензин





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Но деньги пострадавшая получила только весной прошлого года, и стоимость ремонта за это время выросла на 134 тысячи рублей. Ответчик не желал возмещать этот ущерб. На данный момент известно, что суд снова встал на сторону потерпевшей и взыскал с КНП ещё 163 тысячи.







Красноярская автоледи отсудила у КНП почти три миллиона рублей. Эта история началась ещё в 2015 году. Тогда экспертиза показала, что Lexus LX570 сломался из-за топлива с АЗС "Красноярскнефтепродукт". Женщина обратилась в суд и выиграла 2,5 миллиона рублей, из которых более 600 тысяч должны были пойти на ремонт иномарки.Но деньги пострадавшая получила только весной прошлого года, и стоимость ремонта за это время выросла на 134 тысячи рублей. Ответчик не желал возмещать этот ущерб. На данный момент известно, что суд снова встал на сторону потерпевшей и взыскал с КНП ещё 163 тысячи.











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