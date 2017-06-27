НОВОСТИ | Общество













27.06.17 19:10 Красноярская мэрия ищет подрядчика на отлов бездомных животных





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Стоимость контракта 2,5 миллиона рублей, аукцион намечен на 7 июля. Будет ли много желающих - большой вопрос. Нынешний подрядчик "Белка и Стрелка" засыпан штрафами за различные нарушения и содержание собак.







Красноярская казна выделяет 2,5 миллиона рублей на отлов безнадзорных собак. За эти деньги необходимо отловить 600 особей. Сегодня стало известно, что мэрия ищет подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Их задача - до 25 декабря этого года отловить 609 собак, из которых 480 стерилизовать, чипировать и выпустить на волю, а больных придётся усыпить.Стоимость контракта 2,5 миллиона рублей, аукцион намечен на 7 июля. Будет ли много желающих - большой вопрос. Нынешний подрядчик "Белка и Стрелка" засыпан штрафами за различные нарушения и содержание собак.











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