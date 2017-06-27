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НОВОСТИ | Общество





27.06.17 19:10 Красноярская мэрия ищет подрядчика на отлов бездомных животных



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Красноярская казна выделяет 2,5 миллиона рублей на отлов безнадзорных собак. За эти деньги необходимо отловить 600 особей. Сегодня стало известно, что мэрия ищет подрядчика на отлов и содержание бездомных животных. Их задача - до 25 декабря этого года отловить 609 собак, из которых 480 стерилизовать, чипировать и выпустить на волю, а больных придётся усыпить.

Стоимость контракта 2,5 миллиона рублей, аукцион намечен на 7 июля. Будет ли много желающих - большой вопрос. Нынешний подрядчик "Белка и Стрелка" засыпан штрафами за различные нарушения и содержание собак.
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