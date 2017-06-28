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НОВОСТИ | Общество





28.06.17 09:00 Жильцам оставшихся домов на месте будущей развязки к 4-му мосту приходится жить на стройплощадке



Фото
Сергей Васильевич уже запасается коробками - готовится к переезду. На приусадебном участке в этом году даже огорода разводить не стал: его всё равно уничтожит строительная техника. Пенсионер с семьёй до сих пор судятся с администрацией города, требуют 7 миллионов за нажитое имущество. Чиновники с такой суммой не согласны, и пока идут суды, этот дом - одинокий остров в океане строительной техники. Рабочие к соседу относятся сочувственно.

А вот руководство застройщика развязки - компанию "Сибиряк" - трудности семьи мало беспокоят. Техника под окнами гремит и днём и ночью, якобы вести работы круглосуточно они имеют полное право. Вокруг всё усыпано глиной, каждый дождь превращает её в непроходимое месиво.

А это Пётр, тоже житель призрачного дома в Николаевке, до его сноса осталась пара месяцев. А до этого момента он каждый день думает о том, как сегодня через бесконечные ухабы и рвы доехать до дома.

Когда здесь прокладывали дорогу для строительной техники, сразу несколько домов в Николаевке оказались на грани пятиметрового карьера. Такие дома местные в шутку сравнивают с крымской достопримечательностью и называют "ласточкины гнезда".

Развязка на Волочаевской - камень преткновения для бизнеса, властей и почти ста семей в Николаевке. У каждой стороны конфликта свои цели, достигнуть которых зачастую можно только в ущерб другим.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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