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28.06.17 11:35 В Ачинском районе перевернулся рейсовый автобус





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"По данному факту сейчас проводят проверку сотрудники полиции. В отношении индивидуального предпринимателя по оказанию услуг пассажирских перевозок будет проведена тщательная проверка, установят, проходил ли водитель автобуса предрейсовый контроль. Установлено, что водитель был трезв. Ведётся опрос очевидцев и участников ДТП, устанавливаются истинные причины случившегося", - сообщила пресс-секретарь ГИБДД Ачинска Любовь Солодкова.







Сегодня утром в Ачинском районе перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Шарыпово-Красноярск. 34-летний водитель "ГАЗели" не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне находились 14 человек, серьёзно никто не пострадал, трое получили ушибы, им оказана медицинская помощь. Сейчас на месте работает автоинспекция и выясняет все обстоятельства. Также МВД проверит и фирму-перевозчика, который организовал движение по данному маршруту."По данному факту сейчас проводят проверку сотрудники полиции. В отношении индивидуального предпринимателя по оказанию услуг пассажирских перевозок будет проведена тщательная проверка, установят, проходил ли водитель автобуса предрейсовый контроль. Установлено, что водитель был трезв. Ведётся опрос очевидцев и участников ДТП, устанавливаются истинные причины случившегося", - сообщила пресс-секретарь ГИБДД Ачинска Любовь Солодкова.











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