НОВОСТИ | Экономика













28.06.17 11:50 С 1 июля увеличатся тарифы на электроэнергию





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Напомним, с 1 июля подорожают все коммунально-жилищные услуги. Рост тарифа не должен превышать 3,9%. Платёжки с новыми суммами придут в августе.







1 июля подорожает электроэнергия. Это ежегодная индексация тарифов. Со следующего месяца красноярцы, в квартирах которых установлены электроплиты, а также жители сельской местности будут платить 1 рубль 66 копеек за киловатт/час по социальной норме. Это на 8 копеек больше, чем жители платят сейчас. Для красноярцев, в домах которых установлены газовые плиты, тариф поднимется на 9 копеек и составит 2 рубля 37 копеек.Напомним, с 1 июля подорожают все коммунально-жилищные услуги. Рост тарифа не должен превышать 3,9%. Платёжки с новыми суммами придут в августе.











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