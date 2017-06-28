НОВОСТИ | Общество













28.06.17 11:43 На острове Татышев проходит выставка полицейской техники





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На острове Татышев сейчас работает экспозиция, на которой представлена различная служебная техника полицейских - от мотоциклов до катера. Тут и лаборатория криминалиста, и машина для разгона незаконных демонстраций. Посмотреть есть на что, прийти полюбоваться могут все желающие.





Сегодня главный полицейский Красноярска Геннадий Березин подвёл итоги 100 дней своего пребывания в должности. По его словам, главной болью полицейских сейчас является так называемая пьяная преступность, каждое третье преступление в городе совершается в состоянии алкогольного опьянения, поэтому полиция борется с этим явлением каждый день: закрываются точки нелегальной продажи спиртного, изымается до 60 литров ежедневно, но бывают и партии в несколько тонн.На острове Татышев сейчас работает экспозиция, на которой представлена различная служебная техника полицейских - от мотоциклов до катера. Тут и лаборатория криминалиста, и машина для разгона незаконных демонстраций. Посмотреть есть на что, прийти полюбоваться могут все желающие. Роман РЫКОВ

















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