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28.06.17 17:27 Старатель похитил с производственного предприятия 400 граммов золота





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"Было установлено, что общий вес похищенного составил более 400 граммов. Следователи установили, что цена данного металла составляет более 1 миллиона рублей. В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Следственные мероприятия продолжаются", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаил Мандрыко.







В Красноярском крае золотодобытчик похитил золото с производственного предприятия. 25-летний красноярец работал старателем в Мотыгинском районе. Работник забрал часть драгоценного песка с предприятия и спрятал в своих личных вещах. Тайник с похищенным золотом полицейские обнаружили во время обыска в доме, где проживал подозреваемый."Было установлено, что общий вес похищенного составил более 400 граммов. Следователи установили, что цена данного металла составляет более 1 миллиона рублей. В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Следственные мероприятия продолжаются", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаил Мандрыко.







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