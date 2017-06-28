Шашлыки у реки вопреки запретам. Кафе на левом берегу Енисея в Красноярске откроются, несмотря на возражения администрации. Сегодня уже собран каркас шатров, несмотря на то, что по периметру общепит отгородили от посетителей бетонными блоками и машинами, хозяин шашлычной обещает открытие в течение недели.
"Вести" рассказывали, за набережную идёт борьба. Городские власти на участке от Коммунального моста до Капитанского клуба хотят организовать прогулочную зону, для этого пообещали убрать кафе прямо сейчас и преградили путь к торговой точке. Владелец же уверяет, что землю арендовал до 2021 года у федеральной структуры, каждый месяц платит 65 тысяч рублей арендной платы. Съезжать не намерен, а на властей, мешающих работе бизнеса, уже написал заявление в полицию. Идут судебные разбирательства.