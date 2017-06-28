НОВОСТИ | Общество













28.06.17 17:29 Кафе на набережной откроются, несмотря на возражения администрации





Фото



"Вести" рассказывали, за набережную идёт борьба. Городские власти на участке от Коммунального моста до Капитанского клуба хотят организовать прогулочную зону, для этого пообещали убрать кафе прямо сейчас и преградили путь к торговой точке. Владелец же уверяет, что землю арендовал до 2021 года у федеральной структуры, каждый месяц платит 65 тысяч рублей арендной платы. Съезжать не намерен, а на властей, мешающих работе бизнеса, уже написал заявление в полицию. Идут судебные разбирательства.







Шашлыки у реки вопреки запретам. Кафе на левом берегу Енисея в Красноярске откроются, несмотря на возражения администрации. Сегодня уже собран каркас шатров, несмотря на то, что по периметру общепит отгородили от посетителей бетонными блоками и машинами, хозяин шашлычной обещает открытие в течение недели."Вести" рассказывали, за набережную идёт борьба. Городские власти на участке от Коммунального моста до Капитанского клуба хотят организовать прогулочную зону, для этого пообещали убрать кафе прямо сейчас и преградили путь к торговой точке. Владелец же уверяет, что землю арендовал до 2021 года у федеральной структуры, каждый месяц платит 65 тысяч рублей арендной платы. Съезжать не намерен, а на властей, мешающих работе бизнеса, уже написал заявление в полицию. Идут судебные разбирательства.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













