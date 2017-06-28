НОВОСТИ | Общество













28.06.17 17:30 В Красноярске к Универсиаде снесут 68 аварийных домов





Фото



В Свердловском районе - одноимённой улицы, а также Базайской и Лесников. В Советском районе людей будут расселять из ветхих строений на Партизана Железняка и Шахтёров. Полный список с номерами домов - на сайте городской администрации.







На сайте администрации Красноярска появился список аварийных домов, которые снесут или расселят к Универсиаде. Всего 68 строений. В Октябрьском районе это коснётся улицы Калинина, там сразу 15 домов. В Центральном это аварийное жильё на Вейнбаума, Маркса, Ленина и Марковского. В Железнодорожном снос коснётся улицы Декабристов и переулка Казарменный.В Свердловском районе - одноимённой улицы, а также Базайской и Лесников. В Советском районе людей будут расселять из ветхих строений на Партизана Железняка и Шахтёров. Полный список с номерами домов - на сайте городской администрации.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













