На сайте администрации Красноярска появился список аварийных домов, которые снесут или расселят к Универсиаде. Всего 68 строений. В Октябрьском районе это коснётся улицы Калинина, там сразу 15 домов. В Центральном это аварийное жильё на Вейнбаума, Маркса, Ленина и Марковского. В Железнодорожном снос коснётся улицы Декабристов и переулка Казарменный.
В Свердловском районе - одноимённой улицы, а также Базайской и Лесников. В Советском районе людей будут расселять из ветхих строений на Партизана Железняка и Шахтёров. Полный список с номерами домов - на сайте городской администрации.