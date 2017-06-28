НОВОСТИ | Общество













28.06.17 17:31 Въезд на озеро Мясокомбинат стал бесплатным





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Теперь территорию либо заново выставят на торги, либо благоустройством займётся городская администрация, правда, пока это только слова. Между тем, воду в озере Мясокомбината никто не исследовал, заявили в Роспотребнадзоре. Так что можно там купаться или нет - неизвестно.







Въезд на территорию озера Мясокомбинат сделали свободным. "Вести" рассказывали, что ещё в эти выходные там брали 100 рублей с человека . Притом, что права такого у предпринимателей не было, договор аренды с мэрией давно закончился. Сейчас бизнесменов-нарушителей разыскивает полиция.Теперь территорию либо заново выставят на торги, либо благоустройством займётся городская администрация, правда, пока это только слова. Между тем, воду в озере Мясокомбината никто не исследовал, заявили в Роспотребнадзоре. Так что можно там купаться или нет - неизвестно.











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