Въезд на территорию озера Мясокомбинат сделали свободным. "Вести" рассказывали, что ещё в эти выходные там брали 100 рублей с человека. Притом, что права такого у предпринимателей не было, договор аренды с мэрией давно закончился. Сейчас бизнесменов-нарушителей разыскивает полиция.
Теперь территорию либо заново выставят на торги, либо благоустройством займётся городская администрация, правда, пока это только слова. Между тем, воду в озере Мясокомбината никто не исследовал, заявили в Роспотребнадзоре. Так что можно там купаться или нет - неизвестно.