НОВОСТИ | Общество













28.06.17 17:20 В Красноярске от жары засыхают газоны





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Мёртвая трава на склонах, в скверах, вдоль улиц во всех районах. В жару городская зелень нуждалась в поливе, но у озеленителей вода в дефиците. По официальным данным, в Красноярске 7 миллионов квадратных метров зелёных газонов, это без учёта клумб и деревьев, на полив по муниципальному контракту предусмотрено 5 тысяч кубометров воды и ни каплей больше. Якобы этого хватает, чтобы поддерживать озеленение "в рабочем состоянии". Чтобы изменить нормы, нужно корректировать бюджет, и всё это при том, что Красноярск стоит на одной из самых полноводных рек в России.



"Все ждут дождей, возможно, что газоны с помощью дождей в том числе придут в своё первоначальное состояние. Если где-то выгорели, они будут подсеяны", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.



По поводу неопрятности газонов в департаменте пояснили - косят траву в лучшем случае два раза за лето. По словам учёных, такие объёмы и скашивания и полива ничтожно малы. Доцент кафедры дендрологии, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Аксянова отмечает тенденцию: каждую весну в Красноярске сажают деревья, сеют траву, но красоты не прибавляется, потому что растения чахнут без ухода.



"Посеяли, отчитались, а что дальше? Газоны в городе создают так: рассыпали землю по существующей растительности, потом насыпали семена, не полили, не утрамбовали, какими-то пучками трава взошла, вот вам и газоны в городе", - отмечает советник при ректорате СибГАУ им Решетнёва, доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.



И разговоры о том, что лето слишком засушливое, жалобы на климат - отговорки. Есть примеры красивых насаждений и на самом солнцепёке, и рядом с дорогами. Перекрёсток Маркса и Сурикова - здесь находится образцово-показательный газон, засеян он не травой, а кустарниками и цветами, и они ничуть не засохли. Поливают их каждый день, особенно в жаркую погоду. Дело в том, что это территория частная, и уход здесь такой, какой должен быть.



Но нужно отметить, что это скорее исключение. Спонсоры разбивают скверы, гордятся собой, но системно о посадках не заботятся, вот и получается особый стиль озеленения - по-красноярски.





На набережной Качи будто уже осень: километры засохшей травы, некрасивые пучки свисают с бордюров - может быть, здесь когда-то косили, но забыли убрать. Эти газоны не просто не ухожены - откровенно запущены.Мёртвая трава на склонах, в скверах, вдоль улиц во всех районах. В жару городская зелень нуждалась в поливе, но у озеленителей вода в дефиците. По официальным данным, в Красноярске 7 миллионов квадратных метров зелёных газонов, это без учёта клумб и деревьев, на полив по муниципальному контракту предусмотрено 5 тысяч кубометров воды и ни каплей больше. Якобы этого хватает, чтобы поддерживать озеленение "в рабочем состоянии". Чтобы изменить нормы, нужно корректировать бюджет, и всё это при том, что Красноярск стоит на одной из самых полноводных рек в России."Все ждут дождей, возможно, что газоны с помощью дождей в том числе придут в своё первоначальное состояние. Если где-то выгорели, они будут подсеяны", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.По поводу неопрятности газонов в департаменте пояснили - косят траву в лучшем случае два раза за лето. По словам учёных, такие объёмы и скашивания и полива ничтожно малы. Доцент кафедры дендрологии, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Аксянова отмечает тенденцию: каждую весну в Красноярске сажают деревья, сеют траву, но красоты не прибавляется, потому что растения чахнут без ухода."Посеяли, отчитались, а что дальше? Газоны в городе создают так: рассыпали землю по существующей растительности, потом насыпали семена, не полили, не утрамбовали, какими-то пучками трава взошла, вот вам и газоны в городе", - отмечает советник при ректорате СибГАУ им Решетнёва, доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.И разговоры о том, что лето слишком засушливое, жалобы на климат - отговорки. Есть примеры красивых насаждений и на самом солнцепёке, и рядом с дорогами. Перекрёсток Маркса и Сурикова - здесь находится образцово-показательный газон, засеян он не травой, а кустарниками и цветами, и они ничуть не засохли. Поливают их каждый день, особенно в жаркую погоду. Дело в том, что это территория частная, и уход здесь такой, какой должен быть.Но нужно отметить, что это скорее исключение. Спонсоры разбивают скверы, гордятся собой, но системно о посадках не заботятся, вот и получается особый стиль озеленения - по-красноярски. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

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