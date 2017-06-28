Дорожные полицейские края перешли на усиленный режим работы. Такое решение принято в связи с высокой аварийностью: только за июнь зафиксированы 345 ДТП, в которых погибли 40 человек и более 400 получили травмы.
Сейчас на трассы вывели дополнительные наряды ДПС. В тёмное время суток на дороги выйдут около 500 автоинспекторов. Особое внимание уделят выявлению водителей в состоянии опьянения, пресечению нарушений скоростного режима, выезда на встречную полосу, а также профилактике нарушений пешеходами.