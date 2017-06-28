Следователи возбудили уголовное дело о возможном убийстве пропавшего в Тюхтетском районе подростка. Об этом сообщили следователи. Напомним, с 24 июня в Красноярском крае ищут 15-летнего подростка, который уехал из села Двинка в деревню Оскаровка на велосипеде, но домой не добрался. Позднее появилась информация о том, что парень спрашивал у жителей деревни про объездную дорогу, которая идёт через тайгу. Ему предстояло проехать около 12 километров. На связь с родителями всё это время подросток не выходил.
"В настоящее время продолжаются поиски молодого человека, его ищут спасатели, волонтёры, сотрудники полиции. К сожалению, пока никакой информации о нём не поступает, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.