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28.06.17 17:24 Возбуждено уголовное дело о возможном убийстве пропавшего в Тюхтетском районе подростка





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"В настоящее время продолжаются поиски молодого человека, его ищут спасатели, волонтёры, сотрудники полиции. К сожалению, пока никакой информации о нём не поступает, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







Следователи возбудили уголовное дело о возможном убийстве пропавшего в Тюхтетском районе подростка . Об этом сообщили следователи. Напомним, с 24 июня в Красноярском крае ищут 15-летнего подростка, который уехал из села Двинка в деревню Оскаровка на велосипеде, но домой не добрался. Позднее появилась информация о том, что парень спрашивал у жителей деревни про объездную дорогу, которая идёт через тайгу. Ему предстояло проехать около 12 километров. На связь с родителями всё это время подросток не выходил."В настоящее время продолжаются поиски молодого человека, его ищут спасатели, волонтёры, сотрудники полиции. К сожалению, пока никакой информации о нём не поступает, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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