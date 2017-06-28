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28.06.17 17:25 Красноярка получила материнский капитал на несуществующих детей





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"Она действовала в интересах на сегодняшний день ещё не установленного круга лиц. Это те лица, на детей которых якобы были оформлены фиктивные свидетельства о рождении. Поэтому сами свидетельства могут иметь вымышленные фамилии, в связи с чем следственные мероприятия продолжаются и в процессе расследования уголовного дела эти лица будут однозначно установлены", - сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Басов.



Впрочем, подозреваемая свою вину не признаёт. Сопротивления при задержании она не оказала, но и содействовать следствию не собирается. Все фиктивные документы были изъяты, мошенница арестована. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Хищение при осуществлении выплат". Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.





Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили свидетельства о рождении и другие документы на детей, которых на самом деле не существует. Организатор преступной схемы - 37-летняя жительница Красноярска. В течение двух лет женщина представляла в Пенсионный фонд края поддельные свидетельства о рождении. И получила более 1 миллиона рублей социальных выплат и материнского капитала."Она действовала в интересах на сегодняшний день ещё не установленного круга лиц. Это те лица, на детей которых якобы были оформлены фиктивные свидетельства о рождении. Поэтому сами свидетельства могут иметь вымышленные фамилии, в связи с чем следственные мероприятия продолжаются и в процессе расследования уголовного дела эти лица будут однозначно установлены", - сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Басов.Впрочем, подозреваемая свою вину не признаёт. Сопротивления при задержании она не оказала, но и содействовать следствию не собирается. Все фиктивные документы были изъяты, мошенница арестована. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Хищение при осуществлении выплат". Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Вероника УСКОВА

















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