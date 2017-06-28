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28.06.17 17:23 Иномарка въехала в подземный переход и врезалась в стену





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



На правобережье Красноярска в районе Октябрьского моста иномарка заехала в подземный переход и врезалась в стену. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы. Они сообщили, что всё произошло в переулке Сибирский напротив гипермаркета "О'Kей". В ГИБДД пояснили: сейчас выясняют обстоятельства происшествия.







На правобережье Красноярска в районе Октябрьского моста иномарка заехала в подземный переход и врезалась в стену. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы. Они сообщили, что всё произошло в переулке Сибирский напротив гипермаркета "О'Kей". В ГИБДД пояснили: сейчас выясняют обстоятельства происшествия.













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