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| НОВОСТИ | Общество
|29.06.17 08:36 Красноярец на лето переселился в автомобиль
Старенькая "восьмёрка" - летний дом Глеба Шушвала. Ему 35 лет, зимой квартиру снимает, но как только приходит тепло, переезжает в автомобиль. Экономия на арендной плате, ЖКХ, да и вообще, жизнь налегке прекрасна. Салон вмещает нехитрое имущество: одежда, сменная обувь, мочалка, зубная щетка. Даже вопрос кухни решён - мужчина готовит на газовой горелке.
Сегодня жарко, поэтому дома только салат. Салон родного автомобиля Глеб считает храмом, туда не пускает. Работает на себя, в частности, в интернете; рассказывает, самое трудное - приспособиться к санитарным условиям: мыться ходит в общественную баню, воду, чтобы вымыть руки, набирает в кафе. Называет себя спартанцем - человеком, который вырвался и зоны комфорта и понял, что счастье не в вещах.
Он может в любой момент пойти жить к маме, у неё в Красноярске квартира, но машинный быт затянул. Глеб исколесил на "восьмёрке" пол-России, говорит, что в Москве, как он, летом живут многие приезжие. На ночёвку паркует автомобиль в тени под деревьями в центре или в районе Столбов, тогда, засыпая, смотрит на горизонт. Таких моментов желает побольше каждому.
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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