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Обрушение моста в Минусинске

29.06.17 08:43 В минусинском суде началось рассмотрение дела об обрушении моста



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В минусинском суде началось рассмотрение дела об обрушении моста, которое произошло в марте 2016 года. Тогда пострадали шесть человек. Гендиректор подрядчика Александр Моисеев причиной происшествия назвал неправильно проведённое усиление конструкций. Заверил, что строители обозначили проблему властям сразу после её выявления, однако чиновники за 4 месяца до обрушения на это не отреагировали. Такую же версию выдвинул и бывший заместитель мэра Минусинска Александр Муратов, который присутствовал на суде.









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