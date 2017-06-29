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29.06.17 11:33 В посёлке Элита подростки на мопеде врезались в микроавтобус





Фото Фото: ГИБДД24



В посёлке Элита двое подростков на мопеде врезались в микроавтобус. За рулём скутера сидел 15-летний школьник, он не справился с управлением и въехал в попутный автомобиль. В результате школьник и его 16-летний пассажир получили травмы, их доставили в больницу.



Установлено, что опыта и права на управление мопедом он не имел. Сейчас юному водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также к административной ответственности могут привлечь его родителей за недобросовестное воспитание подростка.



В полиции отмечают, практически ежедневно регистрируют в регионе ДТП с участием велосипедистов, мопедов и скутеров, виновниками которых нередко становятся именно несовершеннолетние без права управления, необходимого опыта и знаний ПДД.







В посёлке Элита двое подростков на мопеде врезались в микроавтобус. За рулём скутера сидел 15-летний школьник, он не справился с управлением и въехал в попутный автомобиль. В результате школьник и его 16-летний пассажир получили травмы, их доставили в больницу.Установлено, что опыта и права на управление мопедом он не имел. Сейчас юному водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также к административной ответственности могут привлечь его родителей за недобросовестное воспитание подростка.В полиции отмечают, практически ежедневно регистрируют в регионе ДТП с участием велосипедистов, мопедов и скутеров, виновниками которых нередко становятся именно несовершеннолетние без права управления, необходимого опыта и знаний ПДД.











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