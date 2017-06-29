НОВОСТИ | Общество













29.06.17 11:49 Под особым вниманием: в Красноярске усилят экологический контроль





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По данным Росприроднадзора, к типовым нарушениям в этих городах относятся нарушения условий разрешений на выбросы, правил эксплуатации установок очистки газа, а также деятельность, связанная с выбросами вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. На территориях под особым вниманием планируют усилить экологический контроль. Отметим, что с начала недели в городе фиксируют повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.







Красноярск под "особым вниманием" из-за грязного воздуха. В министерстве природы России состоялось совещание по обеспечению экологической безопасности на территориях с повышенным воздействием неблагоприятной экологической обстановки на жизнь людей. В этот список включены Норильск, Красноярск и другие города страны.По данным Росприроднадзора, к типовым нарушениям в этих городах относятся нарушения условий разрешений на выбросы, правил эксплуатации установок очистки газа, а также деятельность, связанная с выбросами вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. На территориях под особым вниманием планируют усилить экологический контроль. Отметим, что с начала недели в городе фиксируют повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.











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