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29.06.17 20:58 Нефтяной столице Эвенкии посёлку Байкит - 90 лет





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Изначально Байкит был так называемой факторией, где эвенки обменивали с купцами шнурки соболей на продукты питания и оружие. А уже в середине 20 века здесь обосновались нефтяники.



"Байкит развивался как нефтегазовая столица Эвенкии в 60-70 годах прошлого века. Но только сейчас эти мечты, эти надежды стали воплощаться в реальность. Построены нефтепроводы, развивается месторождение. Не за горами начало промышленной добычи нефти", - отметил помощник генерального директора АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" Сергей Дубинцов.



Сейчас ВСНК главный налогоплательщик на территории, при этом компания реализует несколько экологических проектов, один из них - "Эвенкийский соболь". Исследование уже показало - популяция пушного зверька каждый год увеличивается, это значит, что родовые общины коренных народов могут уверенно смотреть в будущее. Проекты по поддержке традиционного уклада местных жителей, социальную и экологическую политику компании обсудили в рамках круглого стола.





Байкит в переводе "богатое место". И в первую очередь богат посёлок своей природой, именно поэтому эвенки посвящают все песни и танцы лесам, рекам и животным. В посёлке в честь юбилея прошли десятки праздничных событий, в том числе фестиваль трудовых подворий и спортивная эстафета.Изначально Байкит был так называемой факторией, где эвенки обменивали с купцами шнурки соболей на продукты питания и оружие. А уже в середине 20 века здесь обосновались нефтяники."Байкит развивался как нефтегазовая столица Эвенкии в 60-70 годах прошлого века. Но только сейчас эти мечты, эти надежды стали воплощаться в реальность. Построены нефтепроводы, развивается месторождение. Не за горами начало промышленной добычи нефти", - отметил помощник генерального директора АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" Сергей Дубинцов.Сейчас ВСНК главный налогоплательщик на территории, при этом компания реализует несколько экологических проектов, один из них - "Эвенкийский соболь". Исследование уже показало - популяция пушного зверька каждый год увеличивается, это значит, что родовые общины коренных народов могут уверенно смотреть в будущее. Проекты по поддержке традиционного уклада местных жителей, социальную и экологическую политику компании обсудили в рамках круглого стола. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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