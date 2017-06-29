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29.06.17 17:33 В Красноярске назвали цену медалей Универсиады





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Отметим, что победители Универсиады-2017 в Казахстане по постановлению своего правительства получили по 900 тысяч рублей, занявшие второе и третье места - по 600 и 300 тысяч.







В Красноярске назвали цену медалей Универсиады. За первое место в соревнованиях планируют присуждать 50 тысяч рублей, второе оценивают в 45 тысяч, а третье в 40 тысяч рублей. Предложение краевого минспорта о размере выплат победителям Всемирных студенческих игр уже обсудили и поддержали в Законодательном собрании края на комиссии по подготовке к Универсиаде-2019.Отметим, что победители Универсиады-2017 в Казахстане по постановлению своего правительства получили по 900 тысяч рублей, занявшие второе и третье места - по 600 и 300 тысяч.











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