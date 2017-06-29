НОВОСТИ | Общество













29.06.17 17:30 Медведи на Столбах выходят на туристические тропы





Фото



В это время самки прогоняют от себя подросших медвежат. Медвежонка уже несколько раз видели на Перевале, также регулярно появляются свежие следы на Каштаковской тропе. Игры медвежат запечатлела фотоловушка. Пока медведица бродила по лесу, они играли, стоя на задних лапах.



Добавим, что численность бурого медведя на территории заповедника возросла.







Медведи на красноярских Столбах выходят на туристические тропы. Косолапых всё чаще можно встретить в популярных районах заповедника. Специалисты связывают такую активность с наступлением брачного периода - он традиционно приходится на июнь-июль.В это время самки прогоняют от себя подросших медвежат. Медвежонка уже несколько раз видели на Перевале, также регулярно появляются свежие следы на Каштаковской тропе. Игры медвежат запечатлела фотоловушка. Пока медведица бродила по лесу, они играли, стоя на задних лапах.Добавим, что численность бурого медведя на территории заповедника возросла.











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