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29.06.17 17:31 Выпускники медицинских вузов проходят первичную аккредитацию





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Оценивают будущих терапевтов, стоматологов и педиатров практикующие врачи. Онлайн-трансляция ведётся по всей стране. В Красноярске аккредитация проходит на базе медуниверситета. Нововведение, уверяют эксперты, повысит качество российской медицины и выведет её на новый уровень. К слову, на этом обучение не закончится, через пять лет медиков снова ждут тесты.



"Очень важно сегодня в системе здравоохранения получить квалифицированных специалистов, которые могут после получения диплома и допуска к профессии сразу приступить к выполнению своих профессиональных задач. Это сделано впервые", - отметил председатель комиссии по аккредитации и индивидуальной сертификации Алексей Подкорытов.







Новый подход подготовки специалистов. На этой неделе по всей стране проходит первичная аккредитация выпускников-медиков. Это значит, что теперь будущие врачи не смогут выйти на работу, не пройдя специальное тестирование, которое включает в себя теорию, практические задания с симуляторами и решение ситуационных задач.Оценивают будущих терапевтов, стоматологов и педиатров практикующие врачи. Онлайн-трансляция ведётся по всей стране. В Красноярске аккредитация проходит на базе медуниверситета. Нововведение, уверяют эксперты, повысит качество российской медицины и выведет её на новый уровень. К слову, на этом обучение не закончится, через пять лет медиков снова ждут тесты."Очень важно сегодня в системе здравоохранения получить квалифицированных специалистов, которые могут после получения диплома и допуска к профессии сразу приступить к выполнению своих профессиональных задач. Это сделано впервые", - отметил председатель комиссии по аккредитации и индивидуальной сертификации Алексей Подкорытов.











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