НОВОСТИ | Общество













29.06.17 17:20 Владельцы незаконно снесённого дома судятся с застройщиком развязки





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По решению предыдущего суда выселяться они должны были 16 июня, а не в конце мая. Под гусеницами нагрянувшей стройтехники оказались пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор. По их словам, там же утрамбованы и личные сбережения - 350 тысяч рублей наличными. Правду пенсионеры пытаются восстановить в суде Октябрьского района. Иск к компании "Сибиряк" предъявили почти на полтора миллиона рублей.



Суд пока проводят в закрытом режиме. Со стороны строительной компании никто не явился. Следующее заседание по этому делу состоится 18 июля. Истцам нужно предоставить справки из медицинских учреждений о том, что их состояние, как физическое, так и психологическое, ухудшилось в результате сноса их дома.



Параллельно с имущественным процессом Следственный комитет может найти и уголовную подоплёку в этом происшествии. "В настоящее время по факту незаконного сноса жилого дома в Николаевке проводится доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



Неприкосновенность жилища и частной собственности гарантируется Конституцией России. А вот за уничтожение чужого имущества может грозить до двух лет тюрьмы.





Пёс Тарзан чудом выжил после того, как по дому в Николаевке проехалась тяжёлая техника. Сергей Степанов вытащил его из-под руин своего дома. Напомним, пара пенсионеров вышли по делам, а вернулись уже к развалинам. Строители развязки у четвёртого моста уничтожили жильё . Теперь пожилая пара ютится на полуразрушенной даче. Компенсации от муниципалитета хватило только на ветхий домик.По решению предыдущего суда выселяться они должны были 16 июня, а не в конце мая. Под гусеницами нагрянувшей стройтехники оказались пятеро щенят, мебель, предметы интерьера и новенький телевизор. По их словам, там же утрамбованы и личные сбережения - 350 тысяч рублей наличными. Правду пенсионеры пытаются восстановить в суде Октябрьского района. Иск к компании "Сибиряк" предъявили почти на полтора миллиона рублей.Суд пока проводят в закрытом режиме. Со стороны строительной компании никто не явился. Следующее заседание по этому делу состоится 18 июля. Истцам нужно предоставить справки из медицинских учреждений о том, что их состояние, как физическое, так и психологическое, ухудшилось в результате сноса их дома.Параллельно с имущественным процессом Следственный комитет может найти и уголовную подоплёку в этом происшествии. "В настоящее время по факту незаконного сноса жилого дома в Николаевке проводится доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.Неприкосновенность жилища и частной собственности гарантируется Конституцией России. А вот за уничтожение чужого имущества может грозить до двух лет тюрьмы. Роман РЫКОВ

















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