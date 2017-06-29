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29.06.17 17:23 Министром экологии и рационального природопользования края назначен Владимир Часовитин





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В ближайшее время Часовитин приступит к исполнению своих новых обязанностей. Напомним, в апреле Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании министерства экологии и утвердил план первоочередных экологических мероприятий.







Министром экологии и рационального природопользования края назначен Владимир Часовитин. В органах краевой власти он работает с 2012 года. Занимал пост начальника контрольного управления губернатора, затем руководил агентством госзаказа края. До 2011 года работал прокурором Красноярска, а затем около года - первым заместителем мэра.В ближайшее время Часовитин приступит к исполнению своих новых обязанностей. Напомним, в апреле Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании министерства экологии и утвердил план первоочередных экологических мероприятий.











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