Министром экологии и рационального природопользования края назначен Владимир Часовитин. В органах краевой власти он работает с 2012 года. Занимал пост начальника контрольного управления губернатора, затем руководил агентством госзаказа края. До 2011 года работал прокурором Красноярска, а затем около года - первым заместителем мэра.
В ближайшее время Часовитин приступит к исполнению своих новых обязанностей. Напомним, в апреле Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании министерства экологии и утвердил план первоочередных экологических мероприятий.