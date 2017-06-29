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29.06.17 17:25 Председатель правительства края отчитался об итогах работы в 2016 году



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Положительная динамика во всех отраслях, а доходы населения в 2016 году составили почти триллион - 958 миллиардов рублей. Оказалось, что макроэкономические показатели никак не влияют на покупательскую способность населения. Она упала на 2-3%.

"Мы должны очень аккуратно и взвешенно подходить к регулированию отдельных сфер экономики, беспокоиться о социальном настроении населения края и пытаться находить баланс", - сказал председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

Но пока его нет, вопросы о качестве жизни в самом богатом регионе Сибири у депутатов остаются. К примеру, обманутые дольщики. Посетивший сессию депутат Госдумы Юрий Швыткин озвучил намерения своих коллег: "Будут некоторые меры непопулярного характера для органов исполнительной власти, с целью усиления их ответственности за жителей данной категории".

Это вызвало бурную реакцию губернатора. Виктор Толоконский предложил Госдуме отменить закон о долевом строительстве, в котором нет ни одного инструмента решения проблем. "И мы не будем из года в год возвращаться к нелепой проблеме. Ничего сложного нет! Один закон создал в стране нелепую ситуацию. Я не брошу ни одного дольщика, но это я личным своим авторитетом и личным своим словом буду всех уговаривать", - сказал губернатор.

Всплыла и проблема переполненных элеваторов. Скоро зерно просто негде будет хранить, конечно, если урожай удастся собрать. Обратились депутаты к правительству с просьбой наладить контакты и с федеральными структурами, чтобы не возникало таких спорных моментов, как на набережной Енисея, где жители высказались против кафе и плавучих гостиниц.

"Одновременно федеральное агентство управления имуществом объявляет, что часть набережной стоит на сооружении, которое имеет федеральную собственность, и отторговывает на 5 лет аренду части набережной, причём центральной, вокруг Коммунального моста и справа и слева, под размещение тех же шашлычек, от которых стонут все окружающие", - сказал вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Губернатор поручил срочно вмешаться в этот спор и запретить там любое размещение кафе. В целом депутаты приняли отчёт правительства, но с оговорками. Остаётся ряд нерешённых проблем, требуется и улучшение качества и эффективности госуправления.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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