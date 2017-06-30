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Радиомобиль



30.06.17 08:54 "Радиомобиль" в Енисейске





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Увидеться с гостями из краевого центра пришли и давно знакомые слушатели. Людмила Мытькова с журналисткой Любовью Кочневой знакома уже 20 лет. Тогда директор музыкальной школы давала интервью об успехах своих воспитанников. Поводов похвастаться с годами стало только больше, неизменным осталась лишь любовь к радио.



В библиотеке жителей Енисейска ждал подарок от Дмитрия Васяновича. Артистичный ведущий прочёл Виктора Астафьева и погрузил слушателей в увлекательный мир его рассказов. "Конь с розовой гривой" Дмитрий читает публике не впервые. Но в этот раз волнуется по-особенному: среди слушателей друг Виктора Петровича Алексей Бондаренко.



Время в Енисейске пролетело незаметно. Но эта встреча в очередной раз показала: радио слушают, любят и очень ценят в каждом уголке Красноярского края.





"Радиомобиль" встречают жители Енисейска. Любовь Кочневу, Людмилу Базарову и Дмитрия Васяновича окружили слушатели: каждому хочется пообщаться с ведущими, поделиться мнением о любимых программах и узнать, какие они на самом деле - журналисты "Радио России".Увидеться с гостями из краевого центра пришли и давно знакомые слушатели. Людмила Мытькова с журналисткой Любовью Кочневой знакома уже 20 лет. Тогда директор музыкальной школы давала интервью об успехах своих воспитанников. Поводов похвастаться с годами стало только больше, неизменным осталась лишь любовь к радио.В библиотеке жителей Енисейска ждал подарок от Дмитрия Васяновича. Артистичный ведущий прочёл Виктора Астафьева и погрузил слушателей в увлекательный мир его рассказов. "Конь с розовой гривой" Дмитрий читает публике не впервые. Но в этот раз волнуется по-особенному: среди слушателей друг Виктора Петровича Алексей Бондаренко.Время в Енисейске пролетело незаметно. Но эта встреча в очередной раз показала: радио слушают, любят и очень ценят в каждом уголке Красноярского края. Анастасия ЦЫГАНКОВА















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