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НОВОСТИ | Общество





30.06.17 11:48 В красноярские вузы хлынул поток абитуриентов



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Абитуриенты народ суеверный, и даже если хорошо написали экзамены, не загадывают, попадут или нет на бюджетное место заветного факультета. Волнуются. Уже ясно - конкурс будет высокий на факультеты IT-технологий, робототехнику, юридический и экономический.

Выпускники прагматичны: работу мечты связывают со стабильностью. Хотят трудиться в крупных компаниях, получать на первых порах от 30 до 50 тысяч рублей, готовы на пятидневку и даже задерживаться на службе, главное видеть результат своих усилий. Статистика от психологов: каждый третий взрослый недоволен своей работой, поэтому совет для всех абитуриентов - ещё раз подумать над выбором.

"Ориентируйтесь не на те предметы, которые в школе вам нравились и у вас хорошо шли, не только на высокие результаты ЕГЭ, но и на то, куда с ними пойти. Если вы любите физику и идёте в педуниверситет, нужно понимать, что заниматься вы будете не физикой, а учительством", - сказала психолог-консультант Марина Поздникина.

Понять, что нравится - общаться с людьми, работать с документами, анализировать существующее или создавать новое. Если внутренний голос молчит, лучше выбрать базовые специальности - математический факультет, экономику, философию, филологию. Получите знания - поймёте, где их интереснее применить. Время просмотреть учебные планы выбранного направления, посоветоваться с теми, кто уже получил такое образование, есть.

Приёмные комиссии во всех вузах работают до 26 июля, причём неважно, принесли вы уже документы или сделаете это в последний день, здесь всё решает не скорость, а результаты ЕГЭ. Ближайший месяц для выпускников определяющий, следить за своим положением в рейтинге можно хоть каждый час через интернет-сайты университетов.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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