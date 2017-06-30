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|30.06.17 11:45 55 лет назад авиакатастрофа под Красноярском унесла жизни 84 человек
Это был обычный субботний день. 902 рейс летел из Хабаровска в Москву с несколькими пересадками. В 21:53 по местному времени Ту-104 взлетел с аэродрома Белая, это запасной аэродром Иркутска. Через несколько часов самолёт должен был приземлиться в Омске, но сбыться этому было не суждено. В 22:50 экипаж доложил, что находится в 50 километрах от Красноярска, а через три минуты второй пилот взволнованным голосом сообщил:
- Красноярск, 42370, следите за мной, смотрите за мной…
Ту-104 обнаружили возле села Вознесенка Берёзовского района. Он полностью разрушился ещё при падении. 84 человека погибли.
Чтобы понять, что произошло на самом деле в небе недалеко от Красноярска, надо вспомнить, что было в районе Маганска в 1962 году. Тогда здесь располагалась воинская часть противовоздушной обороны. 30 июня часть проводила учебные пуски зенитных ракет, одна из которых в условиях прохождения через грозовой фронт, а в тот день было облачно, потеряла свою цель и перенацелилась на гражданский самолёт. Ракета поразила Ту-104 в левый бок.
Это была крупнейшая на тот момент авиакатастрофа в Советском Союзе. Однако долгие годы информация о ней была засекречена. Людям рассказывали совсем другую историю.
"Что это самолёт-разведчик сбили. Якобы он над Зеленогорском летел сюда, к Красноярску, и здесь сбили", - вспоминает житель с.Маганск в 60-е годы Пётр Кревицкий.
Пётр Кревицкий жил в Маганске. Мальчишкой с упоением слушал рассказы военных из части. Особенно про вооружение страны. "По тем временам это были самые современные ракеты. Они опробовались во Вьетнаме. Самолёт летит, от него тепловое излучение, они в эту струю попадали и сбивали", - рассказывает.
В 1962 к расследованию авиакатастрофы приступила правительственная комиссия. А вот был ли суд, наказаны ли виновные - это до сих пор остаётся неясным.
Елена АЛИШЕВЕЦ
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