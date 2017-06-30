НОВОСТИ | Общество













30.06.17 17:28 В Красноярске представили эскиз памятника Владимиру Высоцкому





Фото



В конкурсе участвовали более двадцати архитекторов. Победила выпускница СФУ Кристина Демикова. По её задумке, напоминать прохожим о поэте должен автограф Высоцкого.



"Он состоял из четверостишия, из его немного карикатурного силуэта и росписи. Четверостишие несёт пожелание света и добра людям", - рассказала автор эскиза Кристина Демикова.







В Красноярске представили эскиз народного памятника Владимиру Высоцкому. Мемориал появится на набережной Енисея недалеко от Центрального парка, его установят на пожертвования горожан, когда соберут нужную сумму. Организаторы отказались от монумента в пользу вертикальной плиты.В конкурсе участвовали более двадцати архитекторов. Победила выпускница СФУ Кристина Демикова. По её задумке, напоминать прохожим о поэте должен автограф Высоцкого."Он состоял из четверостишия, из его немного карикатурного силуэта и росписи. Четверостишие несёт пожелание света и добра людям", - рассказала автор эскиза Кристина Демикова.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













