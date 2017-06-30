В Красноярске представили эскиз народного памятника Владимиру Высоцкому. Мемориал появится на набережной Енисея недалеко от Центрального парка, его установят на пожертвования горожан, когда соберут нужную сумму. Организаторы отказались от монумента в пользу вертикальной плиты.
В конкурсе участвовали более двадцати архитекторов. Победила выпускница СФУ Кристина Демикова. По её задумке, напоминать прохожим о поэте должен автограф Высоцкого.
"Он состоял из четверостишия, из его немного карикатурного силуэта и росписи. Четверостишие несёт пожелание света и добра людям", - рассказала автор эскиза Кристина Демикова.