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НОВОСТИ | Общество





30.06.17 17:22 В заповеднике "Столбы" открылся спасательный пункт



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Правило так называемого "золотого часа" наконец будет работать на Столбах. У медиков считается: в течение 60 минут вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока. И спасти заблудившегося или получившего травму на скалах туриста гораздо легче, если находишься ближе. Спасатели, которые будут дежурить в заповеднике, и врачи, и скалолазы, и охотники в одном лице.

"Выделили нам порядка 12 млн. рублей на создание поста, здесь и зарплата, и оснащение, которые позволили нам закупить автомобиль, прицеп, два снегохода, два квадроцикла", - рассказал директор КГКУ "Спасатель" Александр Кобец.

К слову, за прошлый год у спасателей было 25 выездов на Столбы. В сентябре в заповеднике погибла 16-летняя девушка. 10 класс с учителем забрался на вершину 2-го Столба, школьница поскользнулась и упала с высоты 9 этажа. К приеду медиков пострадавшая уже была мертва. Пункт спасателей - это необходимость: только за шесть месяцев 2017-го на вызовы к заповедник выезжали 23 раза.

"Много лет назад поднимался этот вопрос, потому что поток туристов только увеличивается, в этом году мы достигнем планки 400 тысяч человек. Понятно, что если мы начинаем вызывать из города, пока сюда доедут спасатели, мы теряем драгоценное время", - отметил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

Сегодня открытие пункта спасателей - подарок Столбам. У заповедника день рождения - 92 года. Пункт спасателей будет находиться на 2-м этаже сервисного центра "Перевал" на Столбах, и работать они будут 12 часов в сутки, с 9 до 21, без выходных. Комната у спасателей небольшая, но профессионалы говорят - работа у них не офисная. Группа Александра Ашмарина первой заступила на дежурство.

"У меня основная специальность - врач, у меня второй разряд по альпинизму. Не могу себя назвать громким именем столбист, но я их люблю, я здесь тренируюсь и отдыхаю, мои дети здесь выросли", - рассказал спасатель КГКУ "Спасатель" Александр Ашмарин.

В заповеднике порядка ста скал; зона, которая открыта для туристов, примерно полторы тысячи гектаров. Здесь обитает дикий зверь. Спасательный пункт был необходим давно. И он точно оправдает своё появление.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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