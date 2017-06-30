НОВОСТИ | Общество













30.06.17 17:25 Массовая замена бордюров в Красноярске - необходимость





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Представители департамента городского хозяйства рассказали, что при укладке нового асфальта замена бортового камня даже не обсуждается. А сейчас в миллионнике ремонтируется сразу несколько улиц. Кроме того, бордюр нельзя демонтировать фрагментарно, под землёй все камни скреплены, поэтому обновляют целые участки.



И ещё одна деталь: гарантия на поребрик, как и на асфальтовое покрытие, пять лет. И в этот период при разрушениях подрядчик обязан устранять недочёты.







В красноярской мэрии заявили: массовая замена бордюрного камня - необходимость. Напомним, красноярцы заподозрили, что чиновники нечисты на руку, когда увидели, как демонтируют и без того хороший бордюр.Представители департамента городского хозяйства рассказали, что при укладке нового асфальта замена бортового камня даже не обсуждается. А сейчас в миллионнике ремонтируется сразу несколько улиц. Кроме того, бордюр нельзя демонтировать фрагментарно, под землёй все камни скреплены, поэтому обновляют целые участки.И ещё одна деталь: гарантия на поребрик, как и на асфальтовое покрытие, пять лет. И в этот период при разрушениях подрядчик обязан устранять недочёты.











АРХИВ

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