В красноярской мэрии заявили: массовая замена бордюрного камня - необходимость. Напомним, красноярцы заподозрили, что чиновники нечисты на руку, когда увидели, как демонтируют и без того хороший бордюр.
Представители департамента городского хозяйства рассказали, что при укладке нового асфальта замена бортового камня даже не обсуждается. А сейчас в миллионнике ремонтируется сразу несколько улиц. Кроме того, бордюр нельзя демонтировать фрагментарно, под землёй все камни скреплены, поэтому обновляют целые участки.
И ещё одна деталь: гарантия на поребрик, как и на асфальтовое покрытие, пять лет. И в этот период при разрушениях подрядчик обязан устранять недочёты.