НОВОСТИ | Общество













30.06.17 17:30 На Енисее прошёл парад судов





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На берегу за парадом наблюдало около 1000 человек. Это и гости праздника, ветераны и работники Енисейского речного пароходства. Иван Бутко всю жизнь отдал Енисею. Был капитаном на грузовом корабле "Рига". Утверждает, что за 30 лет, что ходил до заполярной Дудинки, ни одной поломки. Хотя до строительства гидростанции в Дивногорске Енисей сильно мелел осенью.



Несмотря на праздник, сейчас на Енисее пик навигации. Работают паромные переправы. А полтысячи кораблей должны перевезти на север пять миллионов тонн грузов. Позади июньский этап на притоках Енисея.



"Сложные притоки, капризные. Это две наши Тунгуски - Подкаменная и Нижняя. По одной были большие проблемы. Вода быстро сошла и часть флота была вынуждена вернуться и заходить с грузом по Нижней Тунгуске", - пояснил Министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.



Судоходству на Енисее уже 500 лет и оно неразрывно с историей края. Сам Красноярск основали казаки, приплывшие на стругах с севера.





Парад речных судов чем-то напоминает торжество на Красной площади в честь Победы. Семь кораблей Речного пароходства выстроились на рейде вдоль берега Енисея. Директор Андрей Яковлев подплывал к каждому и приветствовал команду, построенную на борту.На берегу за парадом наблюдало около 1000 человек. Это и гости праздника, ветераны и работники Енисейского речного пароходства. Иван Бутко всю жизнь отдал Енисею. Был капитаном на грузовом корабле "Рига". Утверждает, что за 30 лет, что ходил до заполярной Дудинки, ни одной поломки. Хотя до строительства гидростанции в Дивногорске Енисей сильно мелел осенью.Несмотря на праздник, сейчас на Енисее пик навигации. Работают паромные переправы. А полтысячи кораблей должны перевезти на север пять миллионов тонн грузов. Позади июньский этап на притоках Енисея."Сложные притоки, капризные. Это две наши Тунгуски - Подкаменная и Нижняя. По одной были большие проблемы. Вода быстро сошла и часть флота была вынуждена вернуться и заходить с грузом по Нижней Тунгуске", - пояснил Министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.Судоходству на Енисее уже 500 лет и оно неразрывно с историей края. Сам Красноярск основали казаки, приплывшие на стругах с севера. Роман РЫКОВ

















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