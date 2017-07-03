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03.07.17 09:00 Красноярские татары отпраздновали Сабантуй





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Также здесь бег с коромыслами, борьба на руках, можно было и забраться на высокий столб, чтобы снять с него подарок. Ещё одно традиционное татарское развлечение - хождение по косому столбу. С виду всё просто, но на самом деле это не так. Во-первых, бревно скользкое, а во-вторых, в конце оно начинает так раскачиваться, что буквально сбрасывает тебя вниз.



Но самой зрелищной и захватывающей стала борьба на полотенцах куреш, соревнуются в ней как взрослые, так и самые маленькие атлеты. Завершился праздник концертом с участием артистов из Красноярского края и Республики Татарстан.





Истоки праздника Сабантуй уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Со временем исчезли устаревшие традиции. Например, сбор крашеных яиц по домам и продуктов для приготовления каши. Сейчас Сабантуй - это базары, песни, танцы, и конечно, национальные игры - например, гонки на ходулях.Также здесь бег с коромыслами, борьба на руках, можно было и забраться на высокий столб, чтобы снять с него подарок. Ещё одно традиционное татарское развлечение - хождение по косому столбу. С виду всё просто, но на самом деле это не так. Во-первых, бревно скользкое, а во-вторых, в конце оно начинает так раскачиваться, что буквально сбрасывает тебя вниз.Но самой зрелищной и захватывающей стала борьба на полотенцах куреш, соревнуются в ней как взрослые, так и самые маленькие атлеты. Завершился праздник концертом с участием артистов из Красноярского края и Республики Татарстан. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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