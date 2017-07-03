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03.07.17 11:44 Во время полумарафона "Июльская жара" в Красноярске умер бегун





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"В последний раз мы виделись в пятницу, он приходил к нам на опен-эйр, на прощание я его обняла, попрощалась, я сказала ему, что очень расстроена, что не потанцевали в этот вечер. Он сказал: "Ничего, потанцуем ещё", - рассказала танцевальная партнёрша погибшего спортсмена Лидия Воробьёва.



Отметим, помощь врачей понадобилась ещё трём участникам забега: двум девушкам и мужчине средних лет - они тоже потеряли сознание во время полумарафона. Подробности в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".







Во время полумарафона "Июльская жара" в Красноярске умер бегун. Не исключено, что организм молодого человека, а ему было всего 22 года, не выдержал такой серьёзной нагрузки - бег на длинную дистанцию в жару и духоту. Мужчине пытались оказать помощь медики, дежурившие на забеге, но спасти его не удалось. Нам удалось выяснить, что погибший активно занимался спортом, был за здоровый образ жизни и неплохо танцевал."В последний раз мы виделись в пятницу, он приходил к нам на опен-эйр, на прощание я его обняла, попрощалась, я сказала ему, что очень расстроена, что не потанцевали в этот вечер. Он сказал: "Ничего, потанцуем ещё", - рассказала танцевальная партнёрша погибшего спортсмена Лидия Воробьёва.Отметим, помощь врачей понадобилась ещё трём участникам забега: двум девушкам и мужчине средних лет - они тоже потеряли сознание во время полумарафона. Подробности в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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