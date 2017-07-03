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03.07.17 11:30 Долгострой на Копылова в четвёртый раз выставлен на торги





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Напомним, строила дом компания "Сибстоун". В 2012 году её директор был приговорён судом к 9 годам лишения свободы за обман дольщиков на 300 миллионов рублей. В этом доме пять лет продавали несуществующие квартиры. По сей день это считается самой крупной аферой в строительной истории Красноярска.







Один из самых известных долгостроев в Красноярске в четвёртый раз выставлен на торги. Кирпичная высотка на Копылова достроена на 50%. Стоимость лота - 268 миллионов рублей. Каждые пять дней цена будет падать на 10%, пока не снизится до трети от первоначальной стоимости. Заявки будут принимать с 31 июля по 22 сентября.Напомним, строила дом компания "Сибстоун". В 2012 году её директор был приговорён судом к 9 годам лишения свободы за обман дольщиков на 300 миллионов рублей. В этом доме пять лет продавали несуществующие квартиры. По сей день это считается самой крупной аферой в строительной истории Красноярска.













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