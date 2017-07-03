НОВОСТИ | Общество













03.07.17 11:47 Частичное перекрытие проспекта Мира привело к неразберихе и пробкам на дорогах





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Ещё раз о том, как теперь проезжать проспект Мира. Перекрёстные улицы 9 января и Парижской Коммуны открыты для сквозного движения. По ним можно добраться от Ленина до Маркса и наоборот. По Каратанова же участок проспекта перекрыт. Маркса с начала до улицы Сурикова временно односторонняя. Разрешено движение только в сторону Взлётки, здесь едут медленно, то ли ещё будет в час-пик. И если водители могут объехать участок по Дубровинского или миновать центр вообще, пассажирам автобусов стоит набраться терпения. Утром движение не регулировали, днём дорожные полицейские всё-таки вышли на помощь красноярцам.



Ещё одно перекрытие - это улица Маркса, сзади - перекрёсток с Профсоюзов, впереди - пересечение с улицей Вокзальная. Здесь движение одностороннее, открыта только одна полоса со стороны Профсоюзов, но многие водители также едут по привычке, нарушают, к счастью, движение здесь не такое интенсивное, заторов пока не возникает.



И это только начало. До конца лета Красноярск должен пройти испытания пробками на самых оживлённых участках. "Надо пользоваться общественным транспортом, я думаю, что напряжение, связанное с дорожной обстановкой, к концу месяца будет более значительное, потому что перейдут на следующий участок - от Сурикова до Перенсона, а на Маркса ремонт начнётся со стороны Робеспьера в сторону Горького", - сказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.



Терпение должно быть вознаграждено хорошим асфальтом, освещёнными дорогами и ливнёвками, всё это увидим уже осенью, конечно, если не подведёт подрядчик. К слову, перекрытия действуют уже три дня, но масштабных работ на Мира мы пока не заметили.





Улица Каратанова, 8 утра. С 1 июля она не сквозная, проехать через проспект Мира нельзя, но знак "тупик" не замечают; только уже повернув, водители сначала удивляются, потом разворачиваются, создавая пробку.Ещё раз о том, как теперь проезжать проспект Мира. Перекрёстные улицы 9 января и Парижской Коммуны открыты для сквозного движения. По ним можно добраться от Ленина до Маркса и наоборот. По Каратанова же участок проспекта перекрыт. Маркса с начала до улицы Сурикова временно односторонняя. Разрешено движение только в сторону Взлётки, здесь едут медленно, то ли ещё будет в час-пик. И если водители могут объехать участок по Дубровинского или миновать центр вообще, пассажирам автобусов стоит набраться терпения. Утром движение не регулировали, днём дорожные полицейские всё-таки вышли на помощь красноярцам.Ещё одно перекрытие - это улица Маркса, сзади - перекрёсток с Профсоюзов, впереди - пересечение с улицей Вокзальная. Здесь движение одностороннее, открыта только одна полоса со стороны Профсоюзов, но многие водители также едут по привычке, нарушают, к счастью, движение здесь не такое интенсивное, заторов пока не возникает.И это только начало. До конца лета Красноярск должен пройти испытания пробками на самых оживлённых участках. "Надо пользоваться общественным транспортом, я думаю, что напряжение, связанное с дорожной обстановкой, к концу месяца будет более значительное, потому что перейдут на следующий участок - от Сурикова до Перенсона, а на Маркса ремонт начнётся со стороны Робеспьера в сторону Горького", - сказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.Терпение должно быть вознаграждено хорошим асфальтом, освещёнными дорогами и ливнёвками, всё это увидим уже осенью, конечно, если не подведёт подрядчик. К слову, перекрытия действуют уже три дня, но масштабных работ на Мира мы пока не заметили. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

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