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03.07.17 11:45 На выходных на трассах края произошло несколько крупных ДТП





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Красноярске в район микрорайона Солнечный иномарка на высокой скорости протаранила столб, в результате пассажир, который находился на переднем сиденье, погиб, второй пассажир и водитель сильно пострадали. Их доставили в больницу.



Ещё несколько крупных ДТП произошли в краевом центре в минувшие выходные. На 12 километре Енисейского тракта водитель "девятки" погиб после столкновения с бензовозом. От удара "Ладу" разорвало на части. Установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автоцистерной. Не исключено, что причиной ДТП могло стать превышение скорости на мокрой дороге.



В посёлке Солонцы водитель "Тойоты" не уступил дорогу грузовику, из-за чего тот перевернулся. Пострадал водитель и пассажир "УАЗа", их доставили в больницу.





В Красноярске в район микрорайона Солнечный иномарка на высокой скорости протаранила столб, в результате пассажир, который находился на переднем сиденье, погиб, второй пассажир и водитель сильно пострадали. Их доставили в больницу.Ещё несколько крупных ДТП произошли в краевом центре в минувшие выходные. На 12 километре Енисейского тракта водитель "девятки" погиб после столкновения с бензовозом. От удара "Ладу" разорвало на части. Установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автоцистерной. Не исключено, что причиной ДТП могло стать превышение скорости на мокрой дороге.В посёлке Солонцы водитель "Тойоты" не уступил дорогу грузовику, из-за чего тот перевернулся. Пострадал водитель и пассажир "УАЗа", их доставили в больницу.











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